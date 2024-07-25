В Сумах слышали звук взрыва: над городом сбили разведывательный БПЛА
25 июля 2024, 12:06Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают ежедневный террор украинских городов. Так, утром 25 июля в Сумах прогремел взрыв.
Об этом сообщили в Суспильном.
Смотрите также На Киевщине прогремели взрывы: в области работает ПВО
Взрыв в Сумах
Около полудня, а именно в 12:04, в Суспильне Сумы сообщили о взрыве в городе.
В Сумах был слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в области не объявлялась воздушная тревога. По данным мониторов, в Сумской области последняя тревога была в 6:54, а отбой объявили в 7:11.
Через менее, чем 10 минут в МВА сообщили, что над городом сбили вражеский разведывательный беспилотник.
Наблюдали собственными глазами. Спасибо нашим ребятам за сбивание разведывательного БпЛа,
– сообщил глава Сумской МВА.