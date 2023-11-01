После разоблачения мэра на взятке: в Сумах создали городскую военную администрацию, назначили главу

Владимир Зеленский подписал указ о создании Сумской городской военной администрации. Ее возглавит Алексей Дрозденко.

Он действующий заместитель главы Сумской областной военной администрации. Соответствующий указ подписал украинский президент 31 октября 2023 года.

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Зеленский образовал Сумскую городскую военную администрацию

Владимир Зеленский подписал указ создать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области. Меры по ее образованию должны осуществить Генштаб ВСУ и Сумская облгосадминистрация.

После этого президент Украины издал распоряжение назначить Алексея Дрозденко начальником Сумской городской военной администрации.

Что известно об Алексее Дрозденко

Алексей Дрозденко – заместитель декана факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета и кандидат физико-математических наук. В свое время он учился в этом вузе и получил специальность физика приборов элементов и систем.

СМИ пишут, что после начала полномасштабного вторжения Алексей Дрозденко вступил в терроборону, участвовал в уличных боях, организовал на базе университета штаб терробороны и блокпост.

В июне 2023 года он был назначен заместителем главы Сумской ОВА. Он отвечал за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.