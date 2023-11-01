Він є чинним заступником глави Сумської обласної військової адміністрації. Відповідний указ український президент підписав 31 жовтня 2023 року.

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Зеленський утворив Сумську міську військову адміністрацію

Володимир Зеленський підписав указ створити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області. Заходи щодо її утворення має здійснити Генштаб ЗСУ та Сумська облдержадміністрація.

Після цього президент України видав розпорядження призначити Олексія Дрозденка начальником Сумської міської військової адміністрації.

Що відомо про Олексія Дрозденка

Олексій Дрозденко є заступником декана факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету та кандидатом фізико-математичних наук. Свого часу він навчався в цьому виші та здобув спеціальність фізика приладів елементів і систем.

ЗМІ пишуть, що після початку повномасштабного вторгнення Олексій Дрозденко вступив до тероборони, брав участь у вуличних боях, організував на базі університету штаб тероборони та блокпост.

У червні 2023 року його призначили заступником глави Сумської ОВА. Він відповідав за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зверніть увагу! На початку жовтня 2023 року меру Сум Олександру Лисенку повідомили про підозру в отриманні хабаря. Прокуратура повідомила, що він обклав "даниною" компанію, яка вивозить сміття. Зокрема, за даними слідства, Лисенко разом з директором Департаменту інфраструктури Сумської області Олександром Журбою вимагав від підприємця 2 мільйони 130 тисяч гривень. Їх затримали на хабарі. Згодом Лисенка випустили під заставу в 3 мільйони гривень, проте відсторонили від посади.