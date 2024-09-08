В Сумах в результате удара погибли пожилые супруги, среди пострадавших – маленькие дети

Российские оккупанты ночью 8 сентября атаковали Сумы. Так, захватчики нанесли авиационный удар по городу.

К сожалению, не обошлось без погибших среди жителей города. Также известно, что есть пострадавшие, среди которых – дети.

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Последствия удара по Сумам

Агрессор ночью 8 сентября нанес удар по Сумах. Это произошло около 04:00 утра.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Так, в соответствии с данными следствия, враг нанес авиаудары по дачному массиву в городе Сумы.

К сожалению, в результате действий оккупантов есть погибшие и пострадавшие.

В результате атаки оккупантов в собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, среди которых 2-летняя девочка и 8-летний мальчик,

– сообщили в прокуратуре Сумской области в 8:22.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.