В Сумах в результате удара погибли пожилые супруги, среди пострадавших – маленькие дети
Российские оккупанты ночью 8 сентября атаковали Сумы. Так, захватчики нанесли авиационный удар по городу.
К сожалению, не обошлось без погибших среди жителей города. Также известно, что есть пострадавшие, среди которых – дети.
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Последствия удара по Сумам
Агрессор ночью 8 сентября нанес удар по Сумах. Это произошло около 04:00 утра.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Так, в соответствии с данными следствия, враг нанес авиаудары по дачному массиву в городе Сумы.
К сожалению, в результате действий оккупантов есть погибшие и пострадавшие.
В результате атаки оккупантов в собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, среди которых 2-летняя девочка и 8-летний мальчик,
– сообщили в прокуратуре Сумской области в 8:22.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.