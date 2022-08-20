В Сумской области местный фермер наехал на мину: авто взорвалось
Источник:Дмитрий Живицкий
В Краснопольской общине Сумской области погиб мужчина. Он съехал на обочину, несмотря на предупреждение о минах.
Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Трагедия произошла 19 августа.
Важно На Сумщине на российской мине подорвалась бригада электриков, один погиб, еще 4 пострадали
В Сумской области погиб фермер
Дмитрий Живицкий рассказал, что ориентировочно в 16 часов 19 августа в Краснопольской общине погиб мужчина, который ехал по дороге на грузовике ЗИЛ.
Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте,
– рассказал глава ОВА.
Также он добавил, что погибший Иван Дейнека был:
- жителем Краснополья и местным фермером;
- владельцем аграрной компании и депутатом поселкового совета;
- главой ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области.
"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – рассказал Живицкий.
В Сумской области местный фермер взорвался на мине / Фото Дмитрия Живицкого
Редакция 24 канала искренне соболезнует родным погибшего Ивана Дейнеки.
Последние подобные трагические случаи в Украине
- Еще в апреле Дмитрий Живицкий рассказал, что в Охтырском районе Сумщины на противотанковой вражеской мине взорвался автомобиль бригады электриков. К сожалению, один человек погиб, еще 4 пострадали.
- Подобная трагедия произошла в Ирпене Киевской области. Там на оставленной врагом мине взорвался грузовой автомобиль. Тогда водитель также погиб на месте.
- Также на освобожденных от оккупантов территориях Киевщины на противотанковой мине взорвались два работника лесничества. Тогда один человек погиб, а другой был ранен.