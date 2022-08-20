В Сумской области местный фермер наехал на мину: авто взорвалось

В Краснопольской общине Сумской области погиб мужчина. Он съехал на обочину, несмотря на предупреждение о минах.

Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Трагедия произошла 19 августа.

Важно На Сумщине на российской мине подорвалась бригада электриков, один погиб, еще 4 пострадали

В Сумской области погиб фермер

Дмитрий Живицкий рассказал, что ориентировочно в 16 часов 19 августа в Краснопольской общине погиб мужчина, который ехал по дороге на грузовике ЗИЛ.

Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте,

– рассказал глава ОВА.

Также он добавил, что погибший Иван Дейнека был:

жителем Краснополья и местным фермером;

владельцем аграрной компании и депутатом поселкового совета;

главой ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – рассказал Живицкий.

В Сумской области местный фермер взорвался на мине / Фото Дмитрия Живицкого

Последние подобные трагические случаи в Украине

Еще в апреле Дмитрий Живицкий рассказал, что в Охтырском районе Сумщины на противотанковой вражеской мине взорвался автомобиль бригады электриков. К сожалению, один человек погиб, еще 4 пострадали.

Подобная трагедия произошла в Ирпене Киевской области. Там на оставленной врагом мине взорвался грузовой автомобиль. Тогда водитель также погиб на месте.

Также на освобожденных от оккупантов территориях Киевщины на противотанковой мине взорвались два работника лесничества. Тогда один человек погиб, а другой был ранен.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным погибшего Ивана Дейнеки.