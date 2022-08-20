В Сумской области местный фермер наехал на мину: авто взорвалось

20 августа 2022 , 00:53
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Источник:

Дмитрий Живицкий

В Краснопольской общине Сумской области погиб мужчина. Он съехал на обочину, несмотря на предупреждение о минах.

Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Трагедия произошла 19 августа.

Важно На Сумщине на российской мине подорвалась бригада электриков, один погиб, еще 4 пострадали

В Сумской области погиб фермер

Дмитрий Живицкий рассказал, что ориентировочно в 16 часов 19 августа в Краснопольской общине погиб мужчина, который ехал по дороге на грузовике ЗИЛ.

Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте,
– рассказал глава ОВА.

Также он добавил, что погибший Иван Дейнека был:

  • жителем Краснополья и местным фермером;
  • владельцем аграрной компании и депутатом поселкового совета;
  • главой ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – рассказал Живицкий.

В Сумской области местный фермер взорвался на мине / Фото Дмитрия Живицкого

 

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным погибшего Ивана Дейнеки.

Последние подобные трагические случаи в Украине

  • Еще в апреле Дмитрий Живицкий рассказал, что в Охтырском районе Сумщины на противотанковой вражеской мине взорвался автомобиль бригады электриков. К сожалению, один человек погиб, еще 4 пострадали.
  • Подобная трагедия произошла в Ирпене Киевской области. Там на оставленной врагом мине взорвался грузовой автомобиль. Тогда водитель также погиб на месте.
  • Также на освобожденных от оккупантов территориях Киевщины на противотанковой мине взорвались два работника лесничества. Тогда один человек погиб, а другой был ранен.
Автор: Діана Квасневська