Везли еду в город: как россияне из танка расстреляли авто семьи с маленьким ребенком в Сумской области

Российские военные весной наделали много бед жителям северных областей. Невинными жертвами захватчиков среди тысяч других стала семья из Сумщины.

Трагедия произошла, когда часть Сумской области находилась под временной оккупацией. Об этом журналистам 24 канала рассказала студентка София Пинчук.

К теме В Киевской области нашли еще 2 замученных оккупантами людей: один имел шевроны Нацакадемии СБУ

Тело ребенка долгое время не могли найти из-за снега

Погибшая семья дружила с ее родителями. По словам Софии, у супругов была своя ферма. Ситуация на Сумщине была сложной, продукты в магазины не привозили, поэтому мужчина каждый день возил в областной центр свежее мясо на продажу. Он понимал, что люди его ждут, так что не мог пропустить ни одного дня.

В начале марта он уехал в Сумы вместе с женой и маленьким ребенком, потому что женщина в тот день не хотела отпускать его самого.

Это было где-то 7 марта. Они перестали выходить на связь, все надеялись, что семья у кого-то осталась. Но примерно через неделю нашли их машину. В терробороне рассказали, что российский танк выстрелил прямо в автомобиль,

– рассказала студентка.

Из-за сильного снега тело ребенка нашли не сразу.

Важно Зверства в Буче не были аномалией, россия так ведет себя на всех оккупированных территориях, – ISW

Зверства россиян в Харьковской области: что известно

Когда Вооруженные Силы Украины освободили города и села Харьковщины, то разоблачили ужасы, которые там происходили во время оккупации. В частности, в Изюме нашли кладбище с массовыми захоронениями.

На нем обнаружили 400 могил. Среди убитых – украинские военные и гражданские. По состоянию на 19 сентября эксперты провели эксгумацию почти 150 тел.

Многие имели признаки насильственной смерти, завязанные руки и колото-резаные раны.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что количество погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию.

Смотрите по теме – жуткие детали зверств россии на Киевщине: видео