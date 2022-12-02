В оккупированном Светлодарске оккупанты влепили назад Ленина, которого снесли 7 лет назад

2 декабря во временно оккупированном Светлодарске Бахмутского района российские захватчики установили памятник Ленину возле горсовета. В 2015 году его оттуда демонтировали.

Гауляйтеры Светлодарска в Донецкой области обнародовали видео, на котором коммунальщики поднимают краном статую Ленина и устанавливают на постамент. На эти кадры наложили ремикс песни Виктора Цоя "Кукушка".

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"Спрятали его от фашистов": маразму россиян нет предела

Оккупационный "глава" оккупированного города заявил, что памятник Ленину демонтировали в Светлодарске якобы осенью 2013 года. По его словам, местные якобы "спрятали его от фашистов". Хотя на самом деле памятник был демонтирован в 2015 году.

9 лет назад местные жители скрыли от фашистов памятник Владимиру Ильичу Ленину. После этого наши военные эвакуировали его и установили Ильича… Администрация города организовала поиски, вывоз и установку памятника Вождю мирового пролетариата... Это восстановление исторической справедливости. Это не только сохранение культурного наследия, но и дань уважения одному из символов равенства и социальной справедливости,

– заявил гауляйтер Максим Козловский.

Оккупанты поздравили граждан "с этим долгожданным событием". Однако на видео люди безразлично проходят мимо.

Откуда россияне взяли этот памятник

Российские войска оккупировали Светлодарск в мае 2014 года. Уже полгода там нет электричества, воды, газа, тепла и связи.

Официальные представители Светлодарской общины отказались дать журналистам комментарий, в том числе о том, где хранили памятник Ленину и как получилось, что он невредим попал в руки оккупантов.

Начальник Бахмутской районной администрации Сергей Кальян заявил, что главное деоккупировать Светлодарск. После этого памятник обязательно демонтируют.