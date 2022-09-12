Украинский флаг – в Святогорске: в сети публикуют фото из ВСУ в городе

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты на Востоке. 12 сентября украинский флаг уже взвился в Святогорске Донецкой области.

В сети обнародовали фото наших защитников, находящихся в Святогорске. Официально об освобождении города еще не объявляли. Однако на странице Святогорской городской военной администрации намекнули, сменив главное фото.

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ВСУ – в Святогорске

В твиттере публикуют фото с украинским флагом на городском совете Святогорска. Также есть фотографии с украинскими военными в самом городе.



Украинский флаг над городским советом / Фото из телеграмм-каналов



Украинский военный в Святогорске / Фото из телеграмм-каналов



Нацгвардеец Виталий Маркив в Святогорске / Фото из телеграмм-каналов

Напомним, 5 сентября сообщали, что на украинских позициях возле Святогорска работают наши пограничники. Они постепенно вышибали врага.

За Святогорском летом продолжались тяжелые бои. Мэр города Владимир Бандура перешел на сторону россиян. Он выпустил видеообращение, в котором благодарил российских оккупантов и пытался дискредитировать ВСУ, заявив, что это якобы украинские военные подожгли Святогорскую лавру.

Контрнаступление на Востоке

ВСУ уверенно продвигаются на Востоке. 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что освободили город Балаклею.

Впоследствии украинские герои также освободили город Купянск. Село Савинцы тоже вернулось под контроль Украины.

Украинский флаг развевается в Волчанске и Казачьей Лопани, что у границы с россией.

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