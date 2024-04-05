В лидеры среди самых больших потерь врага выбивается новая республика

Мы продолжаем фиксировать имена российских солдат, которых в самой России похоронили или признали убитыми.

Кто воюет на минималках

По состоянию на 1 апреля в базе есть 49 802 человека, о которых есть полные данные, и еще около 650 точно убитых, но о которых есть какие-то различия в месте рождения/службы/захоронения.

Читайте также ФСБ сеет панику: как вражеские спецслужбы активизировались среди украинцев

Напоминаю, что это наименьшие железобетонно подтвержденные потери убитыми, которые видят в самой России. По нашим оценкам, это где-то четверть от безвозвратных потерь российской армии без учета оккупированных областей Украины, но с оккупированным Крымом.

В абсолютных цифрах лидеры среди регионов:

Краснодарский край – 2 544 человек;

Свердловская область – 1 752;

Башкортостан – 1 730;

Челябинская область – 1 413;

Татарстан – 1 412.

Тенденция. Москва и Санкт-Петербург, по-прежнему, воюют на минималках.

После окончания эпопеи с вагнеровцами (которых массово хоронили в Краснодарском крае) динамика в регионе пошла на спад. Основные потери – Поволжье, Сибирь, Урал.

Новая тенденция в Татарстане

Начали особенно следить за Татарстаном. В отношении этой республики у нас в стране много иллюзий. Де-факто, Татарстан является одним из главных бенефициаров войны. Последние несколько месяцев есть момент, который я не могу однозначно объяснить.

Заметьте Мир в очередной раз получил пощечину от россиян

Еще осенью был серьезный разрыв в публично признанных потерях между Башкортостаном и Татарстаном. И это при одинаковом количестве населения. Этому было объяснение – нездоровое стремление гауляйтера Башкирии Радия Хабирова.

Публичная информация о потерях в России точно регулируется. Так вот, несколько месяцев назад Татарстан начал показывать больше потерь. Лобовая гипотеза – чтобы избежать раздражения в Башкирии (подчеркиваю – мы говорим о цифрах, которые видят в самой России).

Но реальной причиной может быть другая: местная элита начала отправлять на войну больше земляков, чтобы привлечь в регион больше федеральных ресурсов. Грубо – они платят кровью за возможность собирать "Шахеды". Цена небольшая – прибыль огромная. И безопасно. Было.

. У Рамзана Кадырова другая тактика – он получает дань из федерального центра, нанимает за эти деньги жителей других регионов в "чеченские подразделения", а за снабжение этих войск получает право грабить временно оккупированные территории.

После недавнего налета БпЛА на Елабугу и Нижнекамск история заиграла новыми красками.

Актуально Путин придумал, где еще начать войну, чтобы отвлечь внимание от Украины

Многие уже видели реплику вождя Татарстана, что на ПВО рассчитывать не стоит, а предприятия должны защищаться сами. В республике много крупных современных заводов. Если до них начнут доставать, радужная картина резко изменится.

Ни в какие центробежные движения Казани на данном этапе я не верю – они прекрасно чувствуют себя в России и будут зарабатывать на войне до последнего.