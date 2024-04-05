В лидеры среди самых больших потерь врага выбивается новая республика
Источник:Алексей Копытько
Мы продолжаем фиксировать имена российских солдат, которых в самой России похоронили или признали убитыми.
Кто воюет на минималках
По состоянию на 1 апреля в базе есть 49 802 человека, о которых есть полные данные, и еще около 650 точно убитых, но о которых есть какие-то различия в месте рождения/службы/захоронения.
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Напоминаю, что это наименьшие железобетонно подтвержденные потери убитыми, которые видят в самой России. По нашим оценкам, это где-то четверть от безвозвратных потерь российской армии без учета оккупированных областей Украины, но с оккупированным Крымом.
В абсолютных цифрах лидеры среди регионов:
- Краснодарский край – 2 544 человек;
- Свердловская область – 1 752;
- Башкортостан – 1 730;
- Челябинская область – 1 413;
- Татарстан – 1 412.
Тенденция. Москва и Санкт-Петербург, по-прежнему, воюют на минималках.
После окончания эпопеи с вагнеровцами (которых массово хоронили в Краснодарском крае) динамика в регионе пошла на спад. Основные потери – Поволжье, Сибирь, Урал.
Новая тенденция в Татарстане
Начали особенно следить за Татарстаном. В отношении этой республики у нас в стране много иллюзий. Де-факто, Татарстан является одним из главных бенефициаров войны. Последние несколько месяцев есть момент, который я не могу однозначно объяснить.
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Еще осенью был серьезный разрыв в публично признанных потерях между Башкортостаном и Татарстаном. И это при одинаковом количестве населения. Этому было объяснение – нездоровое стремление гауляйтера Башкирии Радия Хабирова.
Публичная информация о потерях в России точно регулируется. Так вот, несколько месяцев назад Татарстан начал показывать больше потерь. Лобовая гипотеза – чтобы избежать раздражения в Башкирии (подчеркиваю – мы говорим о цифрах, которые видят в самой России).
Но реальной причиной может быть другая: местная элита начала отправлять на войну больше земляков, чтобы привлечь в регион больше федеральных ресурсов. Грубо – они платят кровью за возможность собирать "Шахеды". Цена небольшая – прибыль огромная. И безопасно. Было.Для сравнения. У Рамзана Кадырова другая тактика – он получает дань из федерального центра, нанимает за эти деньги жителей других регионов в "чеченские подразделения", а за снабжение этих войск получает право грабить временно оккупированные территории.
После недавнего налета БпЛА на Елабугу и Нижнекамск история заиграла новыми красками.
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Многие уже видели реплику вождя Татарстана, что на ПВО рассчитывать не стоит, а предприятия должны защищаться сами. В республике много крупных современных заводов. Если до них начнут доставать, радужная картина резко изменится.
Ни в какие центробежные движения Казани на данном этапе я не верю – они прекрасно чувствуют себя в России и будут зарабатывать на войне до последнего.