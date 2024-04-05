Хто воює на мінімалках

Станом на 1 квітня у базі є 49 802 особи, про яких є повні дані, та ще близько 650 точно вбитих, але про яких є якісь відмінності у місці народження/служби/поховання.

Читайте також ФСБ сіє паніку: як ворожі спецслужби активізувалися серед українців

Нагадую, що це найменші залізобетонно підтверджені втрати вбитими, які бачать у самій Росії. За нашими оцінками, це десь чверть від безповоротних втрат російської армії без урахування окупованих областей Україна, але з окупованим Кримом.

У абсолютних цифрах лідери серед регіонів:

Краснодарський край – 2 544 осіб;

Свердловська область – 1 752;

Башкортостан – 1 730;

Челябінська область – 1 413;

Татарстан – 1 412.

Тенденція. Москва і Санкт-Петербург, як і раніше, воюють на мінімалках.

Після закінчення епопеї з вагнерівцями (яких масово ховали у Краснодарському краї) динаміка у регіоні пішла на спад. Основні втрати – Поволжя, Сибір, Урал.

Нова тенденція у Татарстані

Почали особливо стежити за Татарстаном. Щодо цієї республіки у нас у країні багато ілюзій. Де-факто, Татарстан є одним із головних бенефіціарів війни. Останні кілька місяців є момент, який я не можу однозначно пояснити.

Зауважте Світ вчергове отримав ляпаса від росіян

Ще восени був серйозний розрив у публічно визнаних втратах між Башкортостаном та Татарстаном. І це при однаковій кількості населення. Цьому було пояснення – нездорове прагнення гауляйтера Башкирії Радія Хабірова.

Публічна інформація про втрати в Росії точно регулюється. Так ось, кілька місяців тому Татарстан почав показувати більше втрат. Лобова гіпотеза – щоб уникнути роздратування в Башкирії (наголошую – ми говоримо про цифри, які бачать у самій Росії).

Але реальною причиною може бути інша: місцева еліта почала відправляти на війну більше земляків, щоб залучити до регіону більше федеральних ресурсів. Грубо – вони сплачують кров'ю за можливість збирати "Шахеди". Ціна невелика – прибуток величезний. І безпечно. Було.

Для порівняння. У Рамзана Кадирова інша тактика – він отримує данину з федерального центру, наймає за ці гроші жителів інших регіонів у "чеченські підрозділи", а за постачання цих військ отримує право грабувати тимчасово окуповані території.

Після нещодавнього нальоту БпЛА на Єлабугу та Нижньокамськ історія заграла новими фарбами.

Актуально Путін придумав, де ще почати війну, щоб відвернути увагу від України

Багато хто вже бачив репліку вождя Татарстану, що на ППО розраховувати не варто, а підприємства мають захищатися самі. У республіці багато великих сучасних заводів. Якщо до них почнуть діставати, райдужна картина різко зміниться.

Ні в які відцентрові рухи Казані на цьому етапі я не вірю – вони чудово почуваються в Росії й зароблятимуть на війні до останнього.