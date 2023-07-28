Грузины вышли на протесты и прогнали лайнер с россиянами из порта Батуми

В Тбилиси и Батуми прошли акции протеста по прибытии круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились более 800 туристов, большинство из которых — граждане России. В конце концов он покинул порт на два дня раньше.

Корабль с сотнями россиян прибыл в страну из Сочи 26 июля. В знак протеста жители Батуми собрались возле него на следующий день вечером.

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Возмущение населения вызвали как прибытие самого лайнера, так и заявления некоторых российских туристов о том, что "Россия освободила Абхазию от грузин". Россияне также рассказывали, что посещали оккупированную Абхазию, а это нарушение грузинского закона.

Так что встретить их вышли активисты с плакатами, на которых были надписи "Абхазия - это Грузия", "Россия - оккупант", "Оставьте нашу страну", "Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего", "Русский военный корабль, иди" на**й" и т.д.

Грузины вышли на протест, чтобы прогнать россиян / Фото Эхо Кавказа

Они должны находиться в постоянном дискомфорте и получать достойный ответ за отвратительные заявления, которые они делали в нашем городе, Батуми, презирая наше достоинство, самоуважение и патриотизм.

– заявили активисты.