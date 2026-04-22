В течение суток россияне массированно атаковали Сумскую область: есть жертва и более 30 пострадавших
- Российские войска массированно атаковали Сумскую область, пострадали 29 населенных пунктов; в результате ударов есть 1 погибший и 33 раненых.
- Повреждены десятки домов и автомобилей, в частности в Сумской, Глуховской и Путивльской общинах.
Российские войска в течение суток били по Сумщине: под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. К сожалению, в результате атаки есть жертва и 33 пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины Национальной полиции Украины.
Какие последствия обстрела Сумщины?
По словам правоохранителей, для атак враг применял КАБы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.
В Сумской общине в результате ударов БпЛА пострадали 30 человек, среди них 16 детей. Также повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.
В Глуховской общине пострадали 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Там повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.
Между тем в Путивльской громаде травмы получила 17-летняя девушка, также поврежден автомобиль.
Последствия вражеских ударов на Сумщине / Фото: Нацполиция
Уже утром 22 апреля начальник Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что ночью враг также нанес массированный удар по селу в Ямпольской общине. По его словам, российские БпЛА попали в жилые дома, на местах ударов возникли пожары.
К сожалению, в одном из домов также обнаружили тело погибшего гражданского человека – сейчас личность устанавливается.
Враг бьет по Украине: последние новости
Ночью 22 апреля российские беспилотники атаковали Одессу и область. В городе под прицелом России была инфраструктура, но обошлось без повреждений и без пострадавших. В то же время в области вражеские дроны ударили по портовой инфраструктуре: там есть повреждения, сейчас идет ликвидация последствий.
Также под ударом была Запорожская область: местные власти сообщали о взрывах около 4-х утра. Впоследствии стало известно, что Россия ударила по транспортной инфраструктуре. К сожалению, в результате атаки погиб помощник машиниста Укрзализныци. Его коллеге машинисту медики также оказывают помощь.
Уже утром российские войска атаковали Днепрперед взрывом мониторинговые каналы сообщали о движении вражеского БПЛА на город. В результате ударов в Днепре возникло несколько пожаров. По предварительным данным, пострадавших нет.