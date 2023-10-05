В телах нашли обломки гранаты, в офисе – кокаин, – Путин о смерти Пригожина и его прихвостней
Российский диктатор Путин прокомментировал смерть Пригожина и руководство Вагнера. Он заявил, что в их телах якобы обнаружили обломки ручной гранаты.
Путин заявил, что на самолет Пригожина не оказывалось внешнего влияния. Но в телах пассажиров самолета якобы обнаружили фрагменты ручных гранат.
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Путин прокомментировал падение самолета Пригожина
Очевидно, Кремль хочет сделать все для того, чтобы его не обвиняли в смерти главы ЧВК "Вагнера". Теперь уже в телах погибших появились обломки гранат. И интересно, что при такой находке тела не проверяли на наркотики или алкоголь.
В телах пассажиров самолета Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат. К сожалению, экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших не проводились,
– заявил Путин.
В то же время он заявил, что в офисе компании Пригожина в Петербурге обнаружили 10 миллиардов рублей наличными и 5 килограммов кокаина.
При этом, по словам диктатора, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин "доложил ему", что самолет Пригожина не испытал внешнего влияния.
Интересные детали о смерти Пригожина
- 23 августа в Тверской области России разбился самолет, на котором находился Пригожин. Кроме него на борту находились еще 9 человек, среди которых руководство ЧВК "Вагнера", в том числе Дмитрий Уткин. Весь экипаж и пассажир самолета погибли.
- Недавно стало известно, что незадолго до смерти Пригожин сменил начальника своей охраны. Такое внезапное решение он принял по совету друга из правительства Александра Смирнова. Тот даже "добродушно" порекомендовал ему новую кандидатуру. В итоге Службу охраны Пригожина возглавил Михаил Ватанин, полностью заменивший весь состав охраны главы ЧВК "Вагнера".
- Хоронили Пригожина тоже как-то странно – место захоронения было засекречено до последнего, а во время церемонии не было никаких военных почестей. Хоронили военного преступника в закрытом гробу.
- Интересно, что на этом все не кончилось. Сейчас место захоронения Пригожина охраняют силовики.