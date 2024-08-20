В Тернополе из-за ночной атаки загрязнен воздух: норма хлора местами превышена в 10 раз

В Тернопольской областной военной администрации в 13.05 состоялся второй брифинг, который был связан с ситуацией относительно последствий российского удара 20 августа. Так, во время него сообщили, что есть превышение показателей опасных веществ в воздухе.

В частности, в воздухе обнаружили превышение уровня содержания хлора. Собственно, местами фиксируют превышение уровня содержания хлора в 4-10 раз от нормы.

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В Тернополе есть превышение нормы хлора в воздухе

В 7 из 10 точек контроля отмечено превышение по тем или иным показателям. В воздухе обнаружили превышение уровня содержания хлора в четыре-десять раз от нормы,

– сообщил заместитель начальника ОВА Виктор Устенко.

Чтобы минимизировать вред от химически опасных веществ, в ОВА посоветовали ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть окна и вентиляционные отверстия в домах, развесить смоченные водой простыни или ткань на окнах, избегать пребывания возле водных объектов и пить большое количество жидкости.

"Симптомы отравления хлором: покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, снижение артериального давления и тахикардия. При таких симптомах обращайтесь за помощью к специалистам", – отметили в ОВА.

По словам Генерального директора Государственного учреждения "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Оксаны Чайчук, утром превышения показателей не было ни по одним параметрам, но впоследствии во время мониторинга обнаружили превышение нормы.

"При выбросах сгорания нефтепродуктов есть большое количество вредных веществ. Хлор является тяжелым веществом, которое при выбросе падает вниз. Поэтому сейчас вещество оседает", - добавила она.