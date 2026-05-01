В Тернополе наблюдается задымление: власти призывают закрыть окна и двери

24 Канал Новости Украины
1 мая, 17:08
Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Тернополе произошло задымление из-за атаки более 50 российских дронов, которые нанесли более 20 ударов по городу.
  • В результате вражеской атаки повреждены промышленные объекты, есть раненые, а аварийные бригады уже возобновили электроснабжение.

В пятницу, 1 мая, российские войска атаковали Тернополь дронами-камикадзе. Вследствие вражеских ударов в городе есть попадания, местных жителей призвали закрыть окна и двери.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Что сейчас происходит в Тернополе?

Под обстрелом 1 мая Тернополь атаковали более 50 вражеских "Шахедов", в городе прозвучало более 20 взрывов.

К сожалению, в результате атаки были повреждены промышленные объекты и инфраструктуру. Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий попадания и тушение пожаров.

Также в районе Старого парка и центральной части города наблюдается задымление.

Прошу жителей этих районов немедленно закрыть окна и двери и ограничить пребывание на улице. Берегите себя, 
– написал Надал.

Мэр Тернополя также сообщил, что аварийные бригады уже восстановили поврежденные линии электроснабжения, а водоснабжение и канализация функционируют в штатном режиме.

Спасатели работают над ликвидацией последствий / Фото: ГСЧС Тернопольщины

По состоянию на 17:19 была информация о 11 раненых в результате атаки: часть находится в тяжелом состоянии. 7 человек госпитализировали, другие пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и уже находятся дома.

Напомним, днем 1 мая Россия атаковала Украину 409 ударными дронами. Это были "Шахеды", "Герани", "Италмас" и беспилотники других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 15:30, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 388 вражеских БпЛА. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Какие еще регионы были под ударом?

  • 1 мая российские войска атаковали ударными дронами Житомирскую область. Под вражеский удар попал центр Житомира, а также другие населенные пункты области. По информации местных властей, в результате атаки повреждены нежилые помещения, а также объекты спортивной и образовательной инфраструктуры. На местах попаданий возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.
     

  • Громко также было на Ровенщине. Там в результате воздушной атаки были повреждены два жилых дома. Один из них – многоквартирный в Дубно, где выбило окна. Также, по предварительным данным, пострадали три автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры. Известно о пяти раненых, четверо из которых госпитализированы.

