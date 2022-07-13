В Тернополе объявили День траура: будут прощаться с защитниками, погибшими в Донецкой области

В четверг, 14 июля, Тернополь будет прощаться с украинскими защитниками, погибшими в Донецкой области. Похоронят Героев Украины на Микулинецком кладбище.

Подробности рассказал мэр Тернополя Сергей Надал. Он также обнародовал список тернополян, отдавших жизнь за Украину.

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В Донецкой области, мужественно защищая Украину, погибли жители Тернополя:

Голубович Николай Васильевич (1978 года рождения)

Хрущ Олег Петрович (1975 года рождения)

Ермаков Алексей Леонидович (1982 года рождения)

Мудрый Ярослав Владимирович (1972 года рождения)

Горейда Виктор Иванович (1977 года рождения)

Дударь Иван Владимирович (1983 года рождения)

Прощание с украинскими защитниками

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память нашим Героям!

Сергей Надал заявил, что в 11:00 состоится прощание в Доме печали на улице Микулинецкой с частью защитников. Последнее уважение другим павшим можно отдать в церкви Святого Священномученика Иосафата.

Помолитесь о покое их душ. Не забудем врагу никогда! 14 июля в Тернопольской общине объявлен Днем траура. В эти дни город будет прощаться с павшими за свободу Украины воинами,

– подчеркнул Надал.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина теряет каждый день до сотни своих защитников, а количество раненых за день превышает несколько сотен. Ситуация сложная, но мы удерживаем оборонительные периметры, сказал президент в интервью иностранным СМИ. Он добавил, что сложнее всего – на Востоке, в частности в Луганской и Донецкой областях.

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