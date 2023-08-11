Мужчина уклонился от мобилизации, потому что переживает за свое хозяйство: суд наказал его

В Тернопольской области мужчина отказался от призыва на военную службу, аргументируя свое решение тем, что он "не имеет семьи и не видит оснований идти воевать".

В суде прокурор доказал, что житель села Печирная состоял на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки как военнообязанный.

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Мужчина прошел медкомиссию и не пошел в ТЦК

После объявления и проведения мобилизации в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан военно-врачебной комиссией пригодным к службе в ВСУ.

После получения повестки для отправки в составе команды в учебный центр для последующей военной службы, "не имея правовых оснований для отсрочки", военнообязанный не явился в ТЦК.

На суде обвиняемый свою вину признал в том, что он прошел врачебную комиссию, получил повестку, однако, по его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать. А также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство, психологически не готовый к несению службы,

– сообщает прокуратура.

Суд наказал уклоняющегося лишением свободы

Учитывая эти объяснения супруга, суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (статья 336 Уголовного кодекса Украины).

Ему назначили наказание – 3 года лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу. В области это уже третий случай наказания уклоняющихся.

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Главное о мобилизации и уклоняющихся

В Украине продолжили общую мобилизацию и состояние военного положения, по меньшей мере, до 18 ноября 2023 года. За уклонение от армии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Заметим, что в случае уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в Украине нарушителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, который длится от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный – от года до двух.