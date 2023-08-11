У суді прокурор довів, що мешканець села Печірна перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Дивіться також Чи може Україна покарати ухилянтів, які втекли за кордон: пояснення адвоката

Чоловік пройшов медкомісію і не пішов до ТЦК

Після оголошення й проведення мобілізації у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України чоловік пройшов медичний огляд і був визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби в ЗСУ.

Після отримання повістки для відправлення у складі команди до навчального центру для подальшої військової служби, "не маючи правових підстав на відстрочку", військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК.

На суді обвинувачений свою вину визнав у тому, що він пройшов лікарську комісію, отримав повістку, однак, за його словами, до військкомату не з'явився, бо не має сім’ї й не вбачає підстав іти воювати. А також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство, психологічно не готовий до несення служби,

– повідомляє прокуратура.

Суд покарав ухилянта позбавленням волі

Враховуючи ці пояснення чоловіка, суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (стаття 336 Кримінального кодексу України).

Йому призначили покарання – 3 роки позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили. В області це вже третій випадок покарання ухилянтів.

Радимо прочитати Доведеться мобілізувати сотні тисяч, – Чмут розповів про тотальну проблему на фронті

Головне про мобілізацію та ухилянтів

В Україні продовжили загальну мобілізацію та стан воєнного стану щонайменше до 18 листопада 2023 року. За ухилення від армії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Зауважимо, що у випадку кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації в Україні, порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, який триває від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший – від року до двох.