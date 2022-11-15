В Тернопольской области работает ПВО, в Кременчуге – прилет: что происходит в регионах

Россия 15 ноября нанесла циничный удар по Украине. Страна-агрессор уже традиционно попала по энергетической инфраструктуре. Поэтому часть регионов обесточена.

Обо всем, что происходит в регионах Украины 15 ноября – читайте в материале 24 канала.

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Какая ситуация в регионах Украины

15 ноября во всех областях объявили воздушную тревогу, а взрывы услышали в Киеве и области, а также:

в Винницкой области,

на Прикарпатье,

на Полтавщине,

на Николаевщине,

в Сумской области,

в Ровненской области,

на Житомирщине,

на Харьковщине,

на Днепропетровщине,

в Хмельницкой области,

в Одесской области,

в Волынской области.

Враг попал по жилым домам в Киеве. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. В других регионах оккупанты били по энергетической инфраструктуре.

Над Тернопольщиной несколько раз сработала ПВО. В городе возникли перебои с электроэнергией. Укрэнерго вводит экстренные отключения света. Также может исчезнуть и мобильная связь. Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии в Тернополе не работают насосные станции, а поэтому нет централизованной подачи воды.

Несколько ракетных ударов были зафиксированы и в Кривом Роге. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сказал, что благодаря ПВО пока все хорошо. В Кременчуге зафиксировали прилет. Враг попал по объекту инфраструктуры, расположенному рядом с городом.

Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Ровно, некоторые части города остались без света. Неспокойно было и в Ивано-Франковской области. Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук призвала людей не паниковать и оставаться в укрытии. В Винницкой области также зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.

Во время общеукраинской воздушной тревоги взрывы прогремели и во Львове. Власти города говорят, что сработала ПВО. Однако во Львове уже отключили электроэнергию.

В Украине вводятся отключения света

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские ракеты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая.

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на Севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и во избежания аварий на оборудовании.

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