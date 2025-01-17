В TikTok распространяется опасный челлендж: полиция обратилась к украинцам

В последнее время среди украинских детей приобрел популярность челлендж с TikTok. Его участники рискуют здоровьем собственным и окружающих.

Так, в TikTok распространяется видеоинструкция по изготовлению самодельной взрывчатки, передает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Опасность с TikTok

В челлендже участвуют дети, которые готовят самодельные петарды. В полиции отмечают катастрофические последствия таких "экспериментов": Они обычно заканчиваются глубокими химическими ожогами и шрамами на руках и лицах. В некоторых случаях требуется длительное лечение.

Так, только за последнюю неделю в детскую больницу Святого Николая во Львове госпитализировали трех подростков, которые пытались самостоятельно сделать взрывчатку. У всех – сложные ранения.

Обратите внимание! Нацполиция Украины призывает родителей и детей быть внимательными и не рисковать здоровьем ради "популярности" в соцсетях.

К слову, Верховный суд США поддержал закон о блокировке поддержал закон о блокировании TikTok, соцсеть будет работать до 19 января.