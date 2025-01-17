Так, у TikTok поширюються відеоінструкція з виготовлення саморобної вибухівки, передає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Небезпека з TikTok

У челенджі беруть участь діти, які иготовляють саморобні петарди. У поліції наголошують про катастрофічні наслідки таких "експериментів": Вони зазвичай закінчуються глибокими хімічними опіками і шрамами на руках і обличчях. У деяких випадка потрібне довготривале лікування.

Так, лише за останній тиждень до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові госпіталізували трьох підлітків, які намагалися самостійно зробити вибухівку. В усіх – складні поранення.

Зверніть увагу! Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах.

До слова, Верховний суд США підтримав закон про блокування TikTok, соцмережа працюватиме до 19 січня.