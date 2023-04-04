В Торецке из-за российских ударов в шахте погибли люди
Источник:Минэнерго
В результате российских обстрелов в ночь на 4 апреля в Торецке погибли в шахте два человека. Еще одна работница угольного предприятия, телефонистка Ольга Никитина, получила контузию.
Пострадавшую доставили в больницу. Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил соболезнования семье и близким погибших.
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"Теряем самое ценное – героев энергетического фронта"
В ночь на 4 апреля российские террористы обстреляли Торецк в Донецкой области. В результате ракетно-бомбового удара по местной угольной шахте погибли 2 человека.
Речь идет о Романе Муравенко и Ларисе Пятченко, которые получили смертельные ранения. Кроме того, еще одна работница шахты – телефонистка Ольга Никитина, получила контузию.
Оккупанты обстреляли Торецк в ночь на 4 апреля / Фото Минэнерго
Женщину отправили в больницу на амбулаторное лечение. Из-за обстрелов повреждена часть административного здания шахты. Разбор завалов продолжается. В Минэнерго выразили соболезнования родным погибших работников шахты.
Российские террористы продолжают обстреливать из всех видов вооружения объекты нашей энергетической инфраструктуры. К сожалению, теряем самое ценное – наших работников, героев энергетического фронта. Искренние соболезнования семьям погибших работников шахты, самые искренние пожелания быстрого выздоровления пострадавшей,
– сказал министр энергетики.
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Обстрелы могут продолжаться еще долго
- В ГУР рассказали, что у россиян осталось около 15% высокоточного оружия (от первоначального количества). Об этом заявил спикер украинской разведки Андрей Юсов.
- Поэтому сейчас враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства. В частности советские ракеты С-300, которыми неприятель бьет по прифронтовым территориям.
- При этом Юсов предупреждает, что вражеские ракеты полностью закончатся еще не скоро. К примеру, тех же С-300 у оккупантов тысячи.