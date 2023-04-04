Постраждалу доправили у лікарню. Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив співчуття сім'ї та близьким загиблих.

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"Втрачаємо найцінніше – героїв енергетичного фронту"

У ніч на 4 квітня російські терористи обстріляли Торецьк, що на Донеччині. Унаслідок ракетно-бомбового удару по місцевій вугільній шахті загинули 2 людей.

Мовиться про Романа Муравенка та Ларису Пятченко, які отримали смертельні поранення. Крім того, ще одна працівниця шахти – телефоністка Ольга Микитіна, отримала контузію.



Окупанти обстріляли Торецьк у ніч на 4 квітня / Фото Міненерго

Жінку відправили до лікарні на амбулаторне лікування. Через обстріл пошкоджена частина адміністративної будівлі шахти. Розбір завалів триває. У Міненерго висловили співчуття рідним загиблих працівників шахти.

Російські терористи продовжують обстрілювати з усіх видів озброєння об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. На жаль, втрачаємо найцінніше – наших працівників, героїв енергетичного фронту. Щирі співчуття родинам загиблих працівників шахти, найщиріші побажання швидкого одужання постраждалій,

– сказав міністр енергетики.

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Обстріли можуть тривати ще довго