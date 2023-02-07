Турцию всколыхнуло еще одно землетрясение, подземные толчки почувствовали и на Тайване
В Турции вечером 6 февраля произошло новое землетрясение. Магнитуда достигла 5,3. Кроме того, стихийное бедствие охватило Тайвань.
Да, Турция еще приходит в себя от предыдущего бедствия. Новое землетрясение было зафиксировано в провинции Кахраманмараши, в городе Гексуни.
Кстати говоря В Турции и Сирии смертоносные землетрясения, также "потрясло" Нью-Йорк и Казахстан: хронология
Землетрясение в Тайване
Также европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении в Тайване. Магнитуда – 5,1. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших.
Заметим, что о жутких землетрясениях в Турции и Сирии 6 февраля предупреждали. Соответствующий прогноз сделал независимый эксперт, но его мнение не учли.
Предупреждал о землетрясении за несколько дней
Соответствующий прогноз сделал независимый исследователь из Нидерландов Франк Хугербитс. Он в недавнем своем сообщении отметил, что в регионе Турции должны произойти мощные подземные толчки.
Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан – 24 Канал) произойдет землетрясение магнитудой 7,5,
– написал Хугербитс 3 февраля.
5 февраля он совершил репост публикации Научно-исследовательского института мониторинга сейсмической активности. Публикация рассказывала, что с 4 по 6 февраля может проявиться "серьезная сейсмическая активность". К сожалению, эти прогнозы оправдались 6 февраля. В результате погибли тысячи людей как в Турции, так и в Сирии.
Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это должно было произойти в этом регионе, подобно 115 и 526 годам,
– отметил он.
Землетрясения в Турции
- Ночью 6 февраля в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7. Вблизи Кахраманмараша магнитуда землетрясения достигла 7,4. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган констатировал, что землетрясение стало крупнейшим бедствием в стране с 1939 года. Глава государства объявил национальный 7-дневный траур.
- По состоянию на 21:30 количество погибших в Турции и Сирии выросло по меньшей мере до 3600 человек. СМИ писали, что более 8 000 человек получили ранения. К сожалению, эта статистика только растет.
- На севере Сирии разрушены десятки построек. Правительство и спасательные группы Сирии сообщили, что число погибших увеличилось до 968 человек.
- Одной из жертв стала сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса.