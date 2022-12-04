В Турции раздался взрыв в жилом доме: есть пострадавшие
Источник:Sabah
В воскресенье, 4 декабря, в городе Шанлиурфа на юго-востоке Турции раздался взрыв. Местные СМИ сообщают о шести пострадавших.
Отмечают, что взрыв прогремел на первом этаже 6-этажного жилого дома. Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании, пострадали 6 человек.
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Что известно о жутком инциденте
СМИ сообщают, что взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного жилого дома в районе Акчакале турецкого города Шанлиурфа. Там были расположены мастерские.
Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании. В результате взрыва в соседних домах вылетели окна, повреждены припаркованные на улице автомобили, отмечают журналисты.
Пока причины взрыва неизвестны.
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Пожары и взрывы в Турции: главное
- 28 ноября в Турции произошел пожар на химическом заводе. Он расположен в Памуккале в провинции Денизли.
- Работников предприятия удалось эвакуировать. По предварительной информации, пострадавших нет.
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