Восстанавливать нет смысла: в Турции после землетрясения снесут целый город

Один из городов в Турции будет полностью снесен после землетрясения 6 февраля. Оно пострадало больше всего.

Речь идет о городе Нурдаги на юге Турции. Местные власти уверяют, что впоследствии его отстроят заново.

Смотрите также Число жертв землетрясений в Турции и Сирии приблизилось к 36 тысячам

Власти обещают отстроить город со временем

В настоящее время в Нурдаге продолжается разбор обломков и поисково-спасательные работы. Местные власти заявили, что 100% города не подлежат восстановлению и будут снесены. До стихийного бедствия там проживало около 17 тысяч человек.

Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят огромный вклад. Под обломками в последних 8 квартирах в Нурдаге ведутся поисково-спасательные работы,

– сообщают местные власти.

Ущерб от разрушительного землетрясения

Согласно предварительным оценкам мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.

По прогнозам конфедерация турецких предприятий и бизнеса, произошедшие 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов и еще 10,4 миллиарда долларов потерь национального дохода.

Группа Turkonfed заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 миллиона долларов. От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 миллионов человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

По состоянию на вечер 13 февраля количество погибших в Турции и Сирии приблизилось к отметкеТурецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям (SAKOM) сообщил, что число погибших в стране составляет 29 605 человек. Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека. Из них – 3160 человек в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии, еще 1414 смертей – в контролируемых правительством частях страны.