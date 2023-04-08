В МИД Турции призывают как можно быстрее закончить войну путём переговоров
Источник:Sky News
Военные эксперты неоднократно заявляли, что Силы обороны в скором времени начнут контрнаступление. В Турции выражают обеспокоенность усилением боевых действий в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также сообщил, что правительство страны продолжит свои усилия, чтобы положить конец конфликту путем переговоров с Россией и Украиной.
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Турция соглашается на требования России по экспорту зерна
На совместной пресс-конференции с главой МИД страны-агрессорки Сергеем Лавровым в Анкаре Чавушоглу согласился устранить препятствия, стоящие перед экспортом удобрений и зерна из страны.
Реализация зерновой сделки насчитывает проблемы, связанные с препятствиями для экспорта российского зерна и удобрений.
Мы придаем важное значение продлению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире.
– отметил он.
По словам Чавушоглу, Турция намерена продлить соглашение под эгидой ООН для экспорта украинского продовольствия.
В прошлом месяце Россия заявила, что продлит соглашение еще на 60 дней, несмотря на то, что ООН, Украина и Турция настаивают на повторном продлении на 120 дней.
Эрдоган разговаривал с Путиным: что известно
- В конце марта руководители Турции и России провели телефонный разговор. Одной из ключевых тем была война в Украине. Эрдоган призвал Путина прекратить все боевые действия.
- Впоследствии стало известно о визит Путина в Турцию. По всей вероятности, он может состояться 27 апреля. Будут говорить также о войне.
- Эрдоган, возможно, хочет изменить свою политику, чтобы победить на выборах. Поскольку его оппонент пропагандирует совершенно другой вектор и его могут принять.