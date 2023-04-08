В МИД Турции призывают как можно быстрее закончить войну путём переговоров

Военные эксперты неоднократно заявляли, что Силы обороны в скором времени начнут контрнаступление. В Турции выражают обеспокоенность усилением боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также сообщил, что правительство страны продолжит свои усилия, чтобы положить конец конфликту путем переговоров с Россией и Украиной.

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Турция соглашается на требования России по экспорту зерна

На совместной пресс-конференции с главой МИД страны-агрессорки Сергеем Лавровым в Анкаре Чавушоглу согласился устранить препятствия, стоящие перед экспортом удобрений и зерна из страны.

Реализация зерновой сделки насчитывает проблемы, связанные с препятствиями для экспорта российского зерна и удобрений.

Мы придаем важное значение продлению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире.

– отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция намерена продлить соглашение под эгидой ООН для экспорта украинского продовольствия.

В прошлом месяце Россия заявила, что продлит соглашение еще на 60 дней, несмотря на то, что ООН, Украина и Турция настаивают на повторном продлении на 120 дней.

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