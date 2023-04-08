Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він також повідомив, що уряд країни продовжить свої зусилля, щоб покласти край конфлікту шляхом переговорів з Росією та Україною.

Дивіться також Переговори щодо Криму: у Зеленського відповіли на гучну заяву заступника голови ОП

Туреччина погоджується на вимоги Росії щодо експорту зерна

На спільній пресконференції з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим в Анкарі Чавушоглу погодився усунути перешкоди, які стоять перед експортом добрив і зерна з країни.

Реалізація зернової угоди налічує проблеми, пов'язані з перепонами на шляху експорту російського зерна та добрив.

Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі,

– зазначив він.

За словами Чавушоглу, Туреччина має намір продовжити угоду під егідою ООН для експорту українського продовольства.

Минулого місяця Росія заявила, що продовжить угоду ще на 60 днів, попри те, що ООН, Україна та Туреччина наполягають на повторному продовженні на 120 днів.

Ердоган розмовляв з Путіним: що відомо