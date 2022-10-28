В испанском учебнике изобразили Украину без части территории: возмутительное фото

В очередной раз от Украины пытаются оттяпать часть ее территорий. Как не на поле боя, так на бумаге.

Неверную карту Украины увидели на страницах испанского учебника. Об этом появилась информация в российских и крымских телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

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Однако на этот раз авторы испанского учебника географии пошли дальше фантазеров раньше. Теперь на политической карте Украины отсутствует не только Крым, но и временно оккупированные территории после 24 февраля.

Так, на карте отсутствуют:

Луганская,

Донецкая,

Херсонская,

Запорожская области,

Крымский полуостров.

Что еще возмутительнее, эти территории авторы испанского учебника "пририсовали" России, хотя она, очевидно, не выигрывает войну и только "отрицательно наступает" с временно оккупированных территорий.



Территорию Украины "отдали" России / Скриншот из соцсетей

Не первый скандал с картой Украины

Украину иногда те или иные страны или организации после 2014 изображают без определенных частей. Чаще это случалось с Крымом. Да, год назад скандал произошел с той же Испанией . Тогда в учебнике оккупированный Крым изобразили частью России.

Крыма "лишил" Украину также сайт прогноза погоды в Италии. На общей карте тогда Крым был частью Украины, на карте же исключительно нашего государства почему-то нет.

Однако печальнее всего, что такого допускали и украинцы, правда, незадолго до полномасштабного вторжения. Так, образовательный портал в Украине намеренно показал Крым "российским", а в колл-центре работница сайта для репетиторских услуг repetitors.info заявила, что это их "принципиальная позиция".

Поиск более подробной информации о таком инциденте не показал новых данных. А ввиду того, что эта карта распространяется в России и территориях, которые она пока контролирует, она может оказаться фейком.