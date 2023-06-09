Воздушная тревога была по всей Украине: враг запускал ракеты и "Шахеды"
9 июня 2023, 00:53Читати новину українською
В ночь на 9 июня в Украине объявили воздушную тревогу. Сначала сообщили о запуске дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем и о пусках ракет.
Тревогу объявили сначала в восточных регионах. Впоследствии она распространилась и на другие области, в том числе Киев, сообщает 24 Канал.
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В Украине уже звучала тревога
- Вечером 8 июня на территории всей Украины звучала воздушная тревога. Первоначально сообщили об угрозе пусков с моря.
- Пуска ракет с моря подтвердились впоследствии. Одна из ракет попала в промышленный объект, другая – в автомойку.
- В результате вражеской атаки ранения получили 8 человек. Известно, что 2 из них – в тяжелом состоянии.
- Впоследствии в Украине снова объявили воздушную тревогу. В этот раз – на Востоке и Юге. Существовала угроза применения врагом ЗРК С-300 и ОТРК "Искандер".
- К счастью, враг не применял пусковые установки и обошлось без вражеских атак.