В 30 раз больше: правительство увеличило стоимость прав, экзаменов на права и регистрации авто

С начала нового года традиционно вступают в силу различные новшества. Стало известно и об изменениях для водителей. К примеру, чтобы зарегистрировать авто, с 1 января 2024 года нужно будет заплатить уже 350 гривен.

Кабинет министров Украины в постановлении №1386 от 27 декабря внес изменения в перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы. Размер платы за предоставление услуг также возрос. Что изменится для водителей и сколько нужно будет заплатить за права – расскажет 24 Канал.

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Что изменится для водителей с 1 января 2024 года

Для них подорожает ряд услуг МВД.

Сколько будут стоить права и сколько нужно будет заплатить за экзамен с 1 января:

выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами возросла с 26 до 230 гривен;

прием теоретического экзамена – с 13 до 250 гривен;

прием практического экзамена – с 13 до 420 гривен;

регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без нее, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок – с 200 до 350 гривен.

Следовательно, стоимость практического экзамена на права выросла почти в 30 раз, теоретического – в 13 раз, а стоимость прав – в 8 раз. Регистрация авто подорожает почти вдвое.

В октябре были изменения в правилах дорожного движения, а в ноябре – в обучении водителей

Тогда Кабмин внес изменения в ПДД. Согласно им, водители должны включать дневные ходовые огни не только ночью или зимой, а постоянно вне населенных пунктов. Или ближний свет фар, если у авто нет таких огней. Также запрещено перевозить детей ниже 150 сантиметров, если нет возможности пристегнуть их. Еще изменения касаются определенных дорожных знаков, подробнее в нашем материале.

А в ноябре водителям разрешили сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Теперь можно самостоятельно обратиться в сервисный центр МВД и предупредить, что вы готовились сами. Процедура и пакет документов в этом случае будут такими же, как и для тех, кто учился в автошколе.

Те, кто только овладевает искусством вождения, будет ездить на машинах под знаком "Н" – "навчальний транспорт". Он сменил привычное, но не совсем правильное "У" (учбовий).