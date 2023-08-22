В Украине примерно 1 миллион участников боевых действий с начала войны, – Резников

Около миллиона украинцев стали участниками боевых действий за 9,5 лет войны. И их актуальными проблемами является получение статуса участника боевых действий, военно-врачебная комиссия, компенсация за ранение.

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в рамках VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее", информирует 24 Канал. Министр заверил, что работа над этими вопросами уже идет.

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За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы точно знаем их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВВК, компенсация за ранения и т.д. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения. Уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей и т.д.,

– сказал Резников.

Поддержка ветеранов обществом важна

В то же время министр отметил, что многие ветераны испытывают отчуждение со стороны гражданских.

"Но будем откровенны. Когда я общаюсь с нашими воинами в госпиталях или награждаю их в зоне боевых действий, они говорят, что больше ранит не бюрократия или материальные проблемы – больше ранит отчуждение", — добавил глава оборонного ведомства.

Он пояснил, что к ветеранам относятся как к "другим", и это не обязательно враждебное или пренебрежительное отношение, однако это устанавливает "определенную ментальную дистанцию".

Логика разделения должна быть изменена философией единения. Общая судьба, общее дело, общая победа. Но изменения в голове – это самое сложное. Придется многое сделать нам как правительству, парламенту, общественному сектору,

– резюмировал Алексей Резников.

По его словам, через время "у каждого среди родственников или близких друзей будут ветераны, поэтому их поддержка имеет очень большое значение".

И по мнению министра, нынешние проблемы будут "решаться гораздо быстрее" с этим осознанием.