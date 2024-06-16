Эксперт по энергетике сказал, как быстро можно восстановить энергосистему Украины
Из-за регулярных массированных атак России по украинской инфраструктуре, наше государство снова столкнулось со значительным дефицитом электроэнергии. На восстановление всех мощностей необходимы значительные финансовые ресурсы и время.
Есть предположение, что на изготовление и замену поврежденного оборудования необходимо 8 – 10 лет, чтобы вернуться к привычным условиям жизни. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что по исследованиям есть реальная перспектива восстановить все до комфортных условий за 2 года.
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Перспективы восстановления украинской энергетики
Александр Харченко считает, что есть шанс за 2 года вернуть энергосистему в состояние, когда ограничения будут не нужны.
Есть фактор, который может повлиять на быстрое восстановление мощностей – это Запорожская АЭС. Если нам удастся ее деоккупировать и вернуть в работу хотя бы половину энергоблоков, то это значительно улучшит ситуацию,
– отметил директор Центра исследований энергетики.
Он добавил, что есть еще много над чем работать. По мнению Харченко, прогнозы по восстановлению украинской энергетики за 8 – 10 лет слишком пессимистичны, потому что можно справиться значительно быстрее.
Ситуация с энергосистемой в Украине
- Россия постоянно атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины, что приводит к значительным повреждениям и уменьшению производства электроэнергии. Чтобы сбалансировать энергосистему в условиях дефицита, пришлось вернуться к отключениям света. В Укрэнерго рассказали, существует ли риск полного блэкаута, и объяснили разницу между ним и контролируемыми отключениями.
- Атаки россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру вызвали острый дефицит в энергосистеме, что может привести к ограниченным поставкам электроэнергии зимой. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко считает такие прогнозы вероятными, хотя все будет зависеть от конкретных обстоятельств.
- Журналисты BBC предположили, что зима 2024/2025 может быть сложной для Украины, основываясь на данных ДТЭК. Однако это лишь один из возможных сценариев. Пока ситуация улучшилась, Укрэнерго не прогнозирует длительных отключений, ограничиваясь двухчасовыми графиками вечером.