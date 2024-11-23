Под Часов Яром "задвохсотили" российского пропагандиста
Армия страны-агрессора не убирается с украинской земли и несет потери среди своего личного состава. Так, Силы обороны "задвохсотили" российского пропагандиста.
Речь идет о Магомеде Бучаеве, который был продюсером на одном из российских каналов. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, обнародовав скриншот сообщения с вражеского телеграмм-канала, информирует 24 Канал.
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Российского пропагандиста "задвохсотили"
"Под Часов Яром задвохсотили российского пропагандиста", – подписал скриншот Коваленко.
В сообщении, который обнародовал в телеграмме российский канал, отмечается, что продюсер их канала погиб, штурмуя Часов Яр.
Конечно, в стиле пропагандистов там начали врать, что Магамед Бучаев "погиб, защищая правду".
Известно, что "задвохсоченому" пропагандисту было 27 лет, а на этом канале он работал 3 года. Там указали, что он ушел воевать в июле этого года. А в начале ноября россиянин участвовал в штурме Часового Яра.
Именно там Силы обороны ликвидировали врага, который пришел с войной на украинскую землю.
Российского пропагандиста "задвохсотили" / Скриншот из российского паблика