В Украине ликвидировали "атамана" из Кубани: оккупант имел медаль за Крым

На фронте ликвидировали 45-летнего российского оккупанта Александра "Папу" Ювицу из Кубани. Он был заместителем командира отряда "БАРС-11" и имел причастность к оккупации Крыма.

Сначала о смерти оккупанта в соцсетях заявил его друг 7 августа. Позже об этом сообщил и блоггер Necro Mancer в твиттере.

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Что известно об оккупанте

Александр Ювица родился в 1977 году и служил в русской армии с 1995 по 1997 год. Он имел высшее экономическое образование, однако, очевидно, ему больше нравилось быть оккупантом.

С 2012 года Ювица состоял в так называемом "казачьем сообществе", а через год стал "атаманом" Небугского хуторского казачьего общества. В 2014 году он принял участие в оккупации Россией Крымского полуострова и даже получил медаль "за возвращение Крыма" и крест "за защиту Крыма".

С начала полномасштабного вторжения Ювица воевал в составе "БАРС-16", а с октября 2022 года находился в командовании "БАРС-11".

В РосСМИ заявили, что оккупант скончался 6 августа.

Атаман Небугского хуторского казачьего общества, "возвратник" Крыма и любитель пейнтбола Ювица Александр Анатольевич по прозвищу "Папа" выбыл в зону замещать командира ОПГ "БАРС-11" и до 46 лет не дожил,

– пошутил блоггер Necro Mancer.

Отметим, что с 24 февраля 2023 года Россия потеряла на войне в Украине уже 253 850 своих солдат. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 560 окупантов.