Спершу про смерть окупанта у соцмережах заявив його друг 7 серпня. Пізніше про це повідомив і блогер Necro Mancer у твітері.

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Що відомо про окупанта

Олександр Ювіца народився у 1977 році й служив в російській армії з 1995 по 1997 рік. Він мав вищу економічну освіту, однак, вочевидь, більше йому подобалось бути окупантом.

З 2012 року Ювіца перебував у так званій "козачій спільноті", а через рік став "отаманом" Небузького хутірського козачого товариства. У 2014 році він взяв участь в окупації Росією Кримського півострова й навіть отримав медаль "за повернення Криму" та хрест "за захист Криму".

З початку повномасштабного вторгнення Ювіца воював у складі "БАРС-16", а з жовтня 2022 року був у командуванні "БАРС-11".

У росЗМі заявили, що окупант помер 6 серпня.

Отаман Небузького хуторського козачого товариства, "повертач" Криму та аматор пейнтболу Ювіца Олександр Анатолійович на прізвисько "Папа" вибув у зону заміщати командира ОЗГ "БАРС-11" і до 46 років не дожив,

– пожартував блогер Necro Mancer.

Зазначимо, що від 24 лютого 2023 року Росія втратила на війні в Україні вже 253 850 своїх солдатів. За минулу добу ЗСУ ліквідували 560 окупантів.