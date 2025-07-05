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24 Канал Главные новости В Украине масштабная тревога: взлетел МиГ-31К, были пуски "Кинжалов"
5 июля, 17:37
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В Украине масштабная тревога: взлетел МиГ-31К, были пуски "Кинжалов"

София Рожик

В Украине днем ​​5 июля объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Сообщается о пусках "Кинжалов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Позаботьтесь о своей безопасности!

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Где летят ракеты

 

18:03, 05 июля

Мониторы пишут, что было применено 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Староконстантинову с 2 бортов МиГ-31К из района Тамбова.

17:51, 05 июля

Опять громко в Староконстантинове.

17:48, 05 июля

Ракета на Житомирщине курсом на Староконстантинов.

17:45, 05 июля

Ракета на Черниговщине – курс юго-западный.

17:44, 05 июля

Мониторы сообщают о 2 пуске.

17:43, 05 июля

Было громко в Староконстантинове Хмельницкой области.

17:40, 05 июля

Ракета курсом на Староконстантинов!
– написали в ПС.

17:39, 05 июля

Была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину.

Впоследствии она продолжила движение на Житомирщину.

17:37, 05 июля

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
– написали в Воздушных силах.

17:36, 05 июля

Воздушную тревогу объявили по всей Украине.

 