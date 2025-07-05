В Украине масштабная тревога: взлетел МиГ-31К, были пуски "Кинжалов"

В Украине днем ​​5 июля объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Сообщается о пусках "Кинжалов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Позаботьтесь о своей безопасности!

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