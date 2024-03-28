В Украине масштабная воздушная тревога: оккупанты подняли МиГ-31К
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет истребителя МиГ-31К.
Тревога начала распространяться по стране в 12:08. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и пройти в ближайшее укрытие.
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По всей Украине объявили тревогуОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
В настоящее время пуски не зафиксированы. В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что сейчас в воздухе 2 истребителя МиГ-31К. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения на Востоке. Следует заметить, что МиГ-31К является носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь способны преодолеть расстояние в тысячи километров в считанные минуты. Несколько дней назад, 24 марта, оккупанты запускали "Кинжалы" для ударов по критической инфраструктуре Львовской области. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Как объяснили в Воздушных силах, причиной этого стал взлет МиГ-31К. Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область), В Киеве объявили воздушную тревогу.
Масштабная воздушная тревога
– говорится в сообщении Воздушных сил.
В настоящее время пуски не зафиксированы. В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что сейчас в воздухе 2 истребителя МиГ-31К. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения на Востоке.
Следует заметить, что МиГ-31К является носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь способны преодолеть расстояние в тысячи километров в считанные минуты. Несколько дней назад, 24 марта, оккупанты запускали "Кинжалы" для ударов по критической инфраструктуре Львовской области.
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Как объяснили в Воздушных силах, причиной этого стал взлет МиГ-31К.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
В Киеве объявили воздушную тревогу.
Утром оккупанты атаковали Одесскую область ракетами
- Враг не оставляет террора Одесской области. Ночью область оказалась под атакой ракет Х-22 и противорадиолокационной Х-31П, а утром оккупанты снова пытались нанести точечные удары.
- Так, около 08:10 в Одессе прогремели мощные взрывы, а через несколько секунд после этого – объявили воздушную тревогу. "Красными" также стали Херсонская и Николаевская области.
- В Силах обороны Юга впоследствии сообщили, что оккупанты запустили управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.