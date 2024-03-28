В Украине масштабная воздушная тревога: оккупанты подняли МиГ-31К

12:23, 28 марта

В настоящее время пуски не зафиксированы. В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что сейчас в воздухе 2 истребителя МиГ-31К. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения на Востоке.

Следует заметить, что МиГ-31К является носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь способны преодолеть расстояние в тысячи километров в считанные минуты. Несколько дней назад, 24 марта, оккупанты запускали "Кинжалы" для ударов по критической инфраструктуре Львовской области.