Тривога почала ширитися країною о 12:08. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й пройти до найближчого укриття.
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По всій Україні оголосили тривогу
Наразі пусків не зафіксовано. Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що нині у повітрі 2 винищувачі МіГ-31К. Окрім того, існує також загроза застосування балістичного озброєння на Сході.
Варто зауважити, що МіГ-31К є носіями гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї України, адже здатні подолати відстань у тисячі кілометрів за лічені хвилини. Кілька днів тому, 24 березня, окупанти запускали "Кинджали" для ударів по критичній інфраструктурі Львівської області.
Масштабна повітряна тривога
В Усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Як пояснили в Повітряних силах, причиною цього став зліт МіГ-31К.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.
Мапа повітряної тривоги станом на 12:15 28 березня
У Києві оголосили повітряну тривогу.
Зранку окупанти атакували Одещину ракетами
- Ворог не полишає терору Одещини. Вночі область опинилася під атакою ракет Х-22 та протирадіолокаційної Х-31П, а зранку окупанти знову намагалися завдати точкових ударів.
- Так, близько о 08:10 в Одесі пролунали потужні вибухи, а за кілька секунд після цього – оголосили повітряну тривогу. "Червоними" також стали Херсонська та Миколаївська області.
- У Силах оборони Півдня згодом повідомили, що окупанти запустили керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем.