12:23, 28 березня

Наразі пусків не зафіксовано. Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що нині у повітрі 2 винищувачі МіГ-31К. Окрім того, існує також загроза застосування балістичного озброєння на Сході.

Варто зауважити, що МіГ-31К є носіями гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї України, адже здатні подолати відстань у тисячі кілометрів за лічені хвилини. Кілька днів тому, 24 березня, окупанти запускали "Кинджали" для ударів по критичній інфраструктурі Львівської області.