В Украине масштабная воздушная тревога: россияне совершили пуски крылатых ракет

2 января 2024, 05:58
Читати новину українською

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщается о возможных пусках ракет.

Утром 2 января часть Украины "покраснела". В некоторых регионах раздался сигнал воздушной тревоги, передает 24 Канал.

Смотрите также : Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024 году

 

Взлетели Ту-95

Воздушные силы сообщили, что россияне совершили пуски ракет с самолетов Ту-95. Речь идет о крылатых ракетах.

Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,
– отметили там.

Также они призвали не игнорировать воздушные тревоги. Есть серьезная угроза обстрела, поэтому нужно спуститься в укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать своей опасностью.


Во многих областях объявлена воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

Россия атаковала ракетами из Ту-95 29 декабря

  • Тогда с разных аэродромов слетело 17 бортов. Россия совершила массированный обстрел Украины и во многих регионах попали в гражданскую инфраструктуру. Тогда, 29 декабря, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04:00 – 05.00. Так и произошло и как раз в это время начался обстрел.
  • Заметим, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555, а также Х-55. Россия запустила более 90 этих ракет. Силы ПВО Украины уничтожили 87 человек.
  • С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 1360 крылатых ракет типа Х-101/555/55. Из них силы ПВО уничтожили 1045 единиц.

Автор: Вікторія Кульженко