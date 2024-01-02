В Украине масштабная воздушная тревога: россияне совершили пуски крылатых ракет
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщается о возможных пусках ракет.
Утром 2 января часть Украины "покраснела". В некоторых регионах раздался сигнал воздушной тревоги, передает 24 Канал.
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Взлетели Ту-95
Воздушные силы сообщили, что россияне совершили пуски ракет с самолетов Ту-95. Речь идет о крылатых ракетах.
Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,
– отметили там.
Также они призвали не игнорировать воздушные тревоги. Есть серьезная угроза обстрела, поэтому нужно спуститься в укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать своей опасностью.
Во многих областях объявлена воздушная тревога / Скриншот 24 Канала
Россия атаковала ракетами из Ту-95 29 декабря
- Тогда с разных аэродромов слетело 17 бортов. Россия совершила массированный обстрел Украины и во многих регионах попали в гражданскую инфраструктуру. Тогда, 29 декабря, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04:00 – 05.00. Так и произошло и как раз в это время начался обстрел.
- Заметим, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555, а также Х-55. Россия запустила более 90 этих ракет. Силы ПВО Украины уничтожили 87 человек.
- С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 1360 крылатых ракет типа Х-101/555/55. Из них силы ПВО уничтожили 1045 единиц.