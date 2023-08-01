В Украине второй раз за день объявляли масштабную тревогу: россияне снова пугали "Кинжалами"
1 августа 2023, 13:18Читати новину українською
В Украине менее чем за два часа объявляли уже вторую масштабную воздушную тревогу. Все из-за активности российского Миг-31К.
О ракетной опасности по всей Украине сначала объявили в 11:34, пишет 24 Канал. Позже сообщили об отбое. Однако менее чем за два часа по всей территории нашего государства снова прозвучали сирены.
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В Украине была ракетная опасность13:38 Отбой тревоги во всех областях.
13:17 Воздушные силы сообщили: "Ракетная опасность по всей территории Украины связана с активностью МиГ-31К в воздушном пространстве России".
Тревога – по всей Украине / Скриншот11:58 В Воздушных силах объявили об отбое тревоги по всем областям Украины.11:49 Мониторинговые группы сообщаются, что зафиксировано три борта МиГ-31К. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.11:37 Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет вражеского Миг-31К, который способен нести аэробалистическую ракету типа "Кинжал". Эта ракета представляет опасность для всех регионов Украины.11:34 Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности по всей территории Украины.
Карта воздушной тревоги в Украине / Скриншот
Что известно о ракете "Кинжал"
- "Кинжал" – это одна из новейших российских ракет, носителем которой является самолет МиГ-31К. В России ограничено количество "Кинжалов", поскольку враг способен производить только 1 – 2 ракеты в месяц
- В то же время "Кинжал" из-за своих тактико-технических характеристик является сложной целью для противовоздушной обороны. Ракета летит быстро и падает за баллистической траекторией.
- Следовательно, для ее сбития требуются современные средства ПВО, такие как ЗРК Patriot или SAMP/T. У Украины есть эти ЗРК, однако в ограниченном количестве. ЗРК Patriot уже несколько раз доказал, что способен сбивать "Кинжалы".
- Однако Украине, чтобы эффективнее бороться с угрозой "Кинжалов", нужно гораздо больше современных систем ПВО. В частности, оккупанты 26 июля во время массированной атаки по Украине выпустили 4 "Кинжала" и, к сожалению, ни одну ракету не удалось сбить.