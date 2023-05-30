Зеленский хочет открыть в Украине завод изготовителя танков Challenger и пушек М777
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Среди прочего, она производит танки Challenger и пушки М777.
Встреча прошла в формате видеоконференции. Глава государства заявил, что Украина заинтересована в прямых отношениях с BAE Systems.
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Зеленский провел переговоры с представителями BAE Systems
Президент 30 мая провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems:
- исполнительным директором Чарльзом Вудберном,
- управляющим директором Геби Костиган,
- директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.
По информации Офиса Президента, во время разговора договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем и мощностей для ремонта и производства продукции компании.
Мы заинтересованы в прямых отношениях с вашей компанией, без каких-либо посредников – не только сейчас, но и на дальнюю перспективу. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции вашей компании и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем сейчас.
– заявил во время переговоров Зеленский.
Глава государства отметил важность:
- усиления оборонных способностей Украины во времена полномасштабного вторжения России,
- предоставления нашей стране новых образцов и видов вооружений.
По его словам, Украина заинтересована в наращивании собственных производственных мощностей во взаимодействии с партнерами.
Президент провел переговоры с представителями британской компании BAE Systems / Фото Офиса Президента
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Rheinmetall также хочет производить в Украине танки и ПВО
Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер недавно заявил, что в ближайшие недели будут пытаться заключить ряд соглашений о сотрудничестве и совместных предприятий с украинскими компаниями. Речь идет о мощностях в сфере производства автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.
Таким образом, мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя.
– подчеркнул гендиректор Rheinmetall.
По его словам, инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинского государства. В качестве конкретного примера Паппергер привел план по изготовлению основных боевых танков концерна Panther.