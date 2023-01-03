Сегодня в Украине не будут выключать свет до 14 часов, – Укрэнерго

На территории всей Украины свет не будет выключаться до 14 часов 3 января 2023 года. Это стало возможным благодаря теплой погоде.

В Укрэнерго объяснили, что вечером потребление света вырастет. Поэтому во второй половине дня 3 января свет могут выключать.

Заметьте На Львовщине до сих пор не применяют графики отключений света

Почему в Украине к 14 часам будет свет у всех граждан

В компании объяснили, что по состоянию на 11 часов 3 января, благодаря теплой погоде потребление электричества в Украине снизилось. Также способствует нашей сети и то, что все электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.

Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14:00 (3 января 2023 – 24 канал) не применяются,

– заявили в Укрэнерго.

Однако людей призывали разумно потреблять свет – пользоваться энергоемкими приборами поочередно.



Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Какие графики будут действовать после 14 часов 3 января

В то же время, на вечер (3 января – 24 канал) прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго передал лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме,

– предупредили в компании.

Там также отметили, что россияне снова ударили по энергообъектам на Востоке и на Юге страны.

"К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях", – рассказали в Укрэнерго.

Там также пояснили, что ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений.

Кроме того, в компании напомнили, что россияне хотят лишить украинцев света, массированно атакуя нашу энергосистему с октября 2022 года.

Но специалисты Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты, чтобы свет был в каждом доме.



Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 канала

Какая ситуация со светом в Украине