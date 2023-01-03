Сегодня в Украине не будут выключать свет до 14 часов, – Укрэнерго
Источник:Укрэнерго
На территории всей Украины свет не будет выключаться до 14 часов 3 января 2023 года. Это стало возможным благодаря теплой погоде.
В Укрэнерго объяснили, что вечером потребление света вырастет. Поэтому во второй половине дня 3 января свет могут выключать.
Заметьте На Львовщине до сих пор не применяют графики отключений света
Почему в Украине к 14 часам будет свет у всех граждан
В компании объяснили, что по состоянию на 11 часов 3 января, благодаря теплой погоде потребление электричества в Украине снизилось. Также способствует нашей сети и то, что все электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.
Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14:00 (3 января 2023 – 24 канал) не применяются,
– заявили в Укрэнерго.
Однако людей призывали разумно потреблять свет – пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала
Какие графики будут действовать после 14 часов 3 января
В то же время, на вечер (3 января – 24 канал) прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго передал лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме,
– предупредили в компании.
Там также отметили, что россияне снова ударили по энергообъектам на Востоке и на Юге страны.
"К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях", – рассказали в Укрэнерго.
Там также пояснили, что ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений.
Кроме того, в компании напомнили, что россияне хотят лишить украинцев света, массированно атакуя нашу энергосистему с октября 2022 года.
Но специалисты Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты, чтобы свет был в каждом доме.
Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 канала
Какая ситуация со светом в Украине
- На новогодние праздники энергетики дали свет во всех областях Украины. В частности, удалось обеспечить электричеством даже Киев и Одессу, где ситуация одна из самых тяжелых.
- Еще 2 января энергетики постарались, чтобы отключений не было во Львовской, Прикарпатской, Черкасской, а также Сумской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областях.
- 2 января Киев и в область вернулись в экстренные отключения электричества. Уже 3 января в Киевской области отменили экстренные отключения и попросили людей экономить свет.