Потребление самое низкое за всю неделю: в Укрэнерго рассказали, будут ли сегодня выключать свет

По состоянию на 19 февраля в Украине нет дефицита электроэнергии. Почасовые отключения применяются в Одесской области.

Об этом рассказали в Укрэнерго. Отметили, что для энергосистемы необходимо избегать пиковых нагрузок и провалов в потреблении.

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"Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, его не прогнозируют. Все электростанции работают согласно командам диспетчеров Укрэнерго и графикам", – написали в ведомстве.

Где ситуация все еще сложная

Энергетики отметили, что когда возрастет потребление или возникнет опасная ситуация, возможно применение отключений. Тем не менее свет выключают по графику в Одессе и Одесском районе. Кроме этого, почасовые отключения возможны в Киевской области из-за ремонтов.

Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и в других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян, – сообщили в Укрэнерго.

Враг контролирует часть энергосистемы

В Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, поскольку их контролируют россияне. Речь идет о самой большой в Европе Запорожской АЭС. Кроме того, убийцы захватили Запорожскую ТЭС, Луганскую ТЭС, Углегорскую ТЭС, Каховскую ГЭС.

"На временно оккупированных территориях Юга также есть большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", – добавили в Укрэнерго.

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