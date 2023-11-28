Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета самолета МиГ-31К. Именно этот истребитель способен нести ракету типа "Кинжал", пишет 24 Канал. В 14:29 в Украине объявили отбой тревоги из-за МиГ-31К.
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Воздушная тревога может длиться несколько часов
Воздушная тревога в Украине из-за взлета МиГ-31К может длиться несколько часов. Так, например, 27 ноября также был зафиксирован взлет этого истребителя и тревога длилась почти два часа.
Карта воздушной тревоги в Украине / Скриншот
В последнее время долговременные воздушные тревоги в Украине связаны с тем, что россияне с помощью МиГ-31К патрулируют в Черном море. Кроме того, во время патрулирования МиГ-31К может выполнить дозаправку в воздухе. В таком случае тревога может длиться более трех часов.
В Украине ищут решение с объявлением тревоги во время полетов МиГ-31К
- Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что в прошлом году ущерб от воздушных тревог в Украине составлял около 7 миллиардов гривен в день. Это число постоянно увеличивается, если считать убытки в привязке к ВВП.
- Причина в том, что в воздушную тревогу страна фактически останавливается. Однако не объявлять воздушную тревогу и пренебрегать правилами безопасности во время полетов МиГ-31К недопустимо. Дело в том, что ракета "Кинжал" способна в считанные минуты и даже секунды долететь до любого региона.
- Президент Владимир Зеленский на фоне предыдущих продолжительных воздушных тревог из-за МиГ-31К дал поручение Генеральному штабу и Минобороны по реагированию на носителей "Кинжалов".
- По словам президента, россияне используют самолеты МиГ-31К, чтобы останавливать экономику Украины. Поэтому Зеленский и хочет, чтобы нашли решение, которое позволило бы эффективно реагировать на бряцание России.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в настоящее время профильные министерства ищут решение об изменении уведомления. В частности, в Украине могут произвести маркировку тревог по уровню опасности: оранжевый, желтый и красный.