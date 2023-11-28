Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт літака МіГ-31К. Саме цей винищувач здатен нести ракету типу "Кинджал", пише 24 Канал.

Дивіться також Як в Україні "вмикають" тривоги: пояснення від Повітряних сил

Повітряна тривога може тривати кілька годин

Повітряна тривога в Україні через зліт МіГ-31К може тривати кілька годин. Так, наприклад, 27 листопада також було зафіксовано зліт цього винищувача й тривога тривала майже дві години.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.



Карта повітряної тривоги в Україні / Скриншот

Останнім часом довготривалі повітряні тривоги в Україні пов'язані з тим, що росіяни за допомогою МіГ-31К патрулюють у Чорному морі. Крім того, під час патрулювання МіГ-31К може виконати дозаправлення у повітрі. У такому випадку тривога може триватиме понад три години.

В Україні шукають рішення з оголошенням тривоги під час польотів МіГ-31К