Ракетная опасность была из-за взлета МиГ-31К: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
22 декабря 2023, 13:52Читати новину українською
По всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
Тревога начала распространяться по стране около 13:50. Призываем украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие.
К теме С начала войны Россия запустила более 10 тысяч целей: сколько ракет и "Шахедов" уничтожила ПВО
В Украине предупредили о ракетной опасности14:47 В большинстве областей отбой воздушной тревоги.
Карта тревог на 14:50 22 декабря
13:50 Воздушные силы предупредили о взлете истребителя МиГ-31К. Из-за этого по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50
Россия ночью атаковала "Шахедами": главно
- В ночь на 22 декабря Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запустил их с трех направлений – Курской области, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- Всего враг запустил 28 беспилотников, 24 из которых – сбили силами и средствами ПВО. Украинские защитники уничтожали "Шахеды" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областей.
- Часть беспилотников враг направил на Киев. В результате падения обломков в столице есть разрушения. Так, в Соломенском районе Киева возник пожар на 24 этаже жилого дома. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24 – 26 этажах и еще в трех – выбиты окна. Обломки сбитых "Шахедов" упали в Дарницком районе столицы на частный недостроенный дом. Там также возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
- Под ударом также оказалась и Николаевская область. Там один из беспилотников попал в инфраструктурный объект, возник пожар, который оперативно ликвидировали.
- Также обломки "Шахеда" упали в Одесской области. Они повредили одно из зернохранилищ припортовой инфраструктуры.