Ракетная опасность была из-за взлета МиГ-31К: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

По всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

Тревога начала распространяться по стране около 13:50. Призываем украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие.

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В Украине предупредили о ракетной опасности

В большинстве областей отбой воздушной тревоги.



Карта тревог на 14:50 22 декабря

Воздушные силы написали об отбое ракетной опасности по областям.В сети сообщают о вероятном применении аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Вместе с тем, мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что могут работать вражеские РЭБ, имитирующие пуски ракет.

13:50 Воздушные силы предупредили о взлете истребителя МиГ-31К. Из-за этого по всей Украине объявили воздушную тревогу.



Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50

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