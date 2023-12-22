Тривога почала ширитися країною близько о 13:50. Закликаємо українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й пройти в укриття.

До теми Від початку війни Росія запустила понад 10 тисяч цілей: скільки ракет та "Шахедів" знищила ППО

В Україні попередили про ракетну небезпеку

13:53 У мережі повідомляють про ймовірне застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Разом з тим, моніторингові телеграм-канали припускають, що може працювати ворожі РЕБ, які імітують пуски ракет.

13:50 Повітряні сили попередили про зліт винищувача МіГ-31К. Через це по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог станом на 13:50

Росія уночі атакувала "Шахедами": головне