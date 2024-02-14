В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
В Украине 14 февраля около 13:20 объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.
В Воздушных силах уточнили, что вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
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Меньше чем за полчаса объявили об отбое угрозы. "Отбой угрозы по МиГ-31К", – сообщили ПС. Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Отбой воздушной тревоги
Взлет МиГ-31К
Меньше чем за полчаса объявили об отбое угрозы.
"Отбой угрозы по МиГ-31К", – сообщили ПС.
Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.