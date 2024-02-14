В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

В Украине 14 февраля около 13:20 объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

В Воздушных силах уточнили, что вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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