В Украине была масштабная воздушная тревога: враг во второй раз запускал "Кинджалы"

28 июля в Украине объявляли воздушную тревогу. Оккупанты поднимали в небо носитель "Кинжалов".

Около 07:54 тривога начала распространятся по украинским областям. Над всей территорией страны нависла угроза ракетного удара, сообщает 24 Канал.

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Что известно о масштабной тревоге в Украине 28 июля?

Воздушные силы уточнили, что враг поднял МиГ-31К. Мониторы тем временем пишут о вероятном пуске аэробалистических ракет "Кинжал".

В 07:57 стало известно о скоростной цели, которая следует через Киевщину на Житомирщину в направлении Староконстантинова.

В 08:00 мониторы сообщили о пуске второй ракеты через Киев в направлении Староконстантинова.

Воздушные силы подтвердили, что вражеский снаряд идет на Хмельнитчину.

В 08:01 военные предупредили о пуске третьего "Кинжала". Ракета находится на Киевщине и двигается в направлении Староконстантинова.

В 08:09 в Хмельницкой области прогримели взрывы.

В 08:48 по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет борта МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Мониторы пишут об очередном пуске "Кинжала".

В 08:52 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Черниговщине. Через минуту было уточнение, что она двигается на Житомир.

Мониторы уточняют, что два "Кинжала" двигаются на Староконстантинов. Военные подтверждают, что направление вражеской цели – Хмельницкая область.

В 09:14 начались отбои.

Заметим, что ночью 28 июля Староконстантинов уже находился под массированной атакой дронов и ракет.

Напомним, что в Киеве обломки дрона повредили многоэтажку в Дарницком районе. Пострадали жильцы дома, в том числе 2-летний ребенок.